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В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу
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В Киеве признали, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о преступлениях, которые совершают служащие ВСУ в Донбассе.
По словам замминистра, украинские военные виновны в убийстве мирного населения в зоне конфликта.
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"Я могу согласиться с теми фактами, о которых мы обычно не говорим в голос. Я имею в виду совершение преступлений служащими ВСУ или бойцами добровольческих батальонов", — заявил замглавы ведомства.
В частности, Тука рассказал об убийстве сына одного из фермеров в самопровозглашенной ЛНР. В 2014 году молодой человек внезапно исчез.
"Он ехал на личном автомобиле и попал на наш блокпост, после чего пропал", — отметил политик.
Через 2,5 года тело мужчины было найдено.
"Наши следственные органы установили обстоятельства убийства и нашли виновника преступления. Им оказался военнослужащий вооруженных сил, которому дали 8 лет тюрьмы", — сообщил Тука.
Как заявил украинский замминистра, силовики не понимали, почему их сослуживец получил такое серьезное наказание. По их мнению, осужденный не знал, что избиение приведет к смерти молодого человека.
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