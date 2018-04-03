«Пошел брат на брата»: Националисты собрались бороться с олигархами

Сегодня в центре Киева проходил многочисленный марш националистов из запрещенного в РФ «Правого сектора», «Свободы» и «Национального корпуса». Самое мероприятие называло маршем «За украинское будущее без олигархов».

«У всех бед на Украине есть одна-единственная причина — это олигархический режим. Это корень системной коррупции, это причина тотальной бедности украинцев, это — тормоз для экономики и лютый враг среднего класса, это гибридная война без конца, это — отсутствие национального государства. Поэтому мы требуем принять и как можно скорее воплотить Антиолигархический пакет коренных преобразований. Уже сейчас», — рассказала пресс-секретарь лидера «Свободы» Олега Тягныбока Христя Равлюк.

По ее словам, данный пакет реформ должен подписать каждый народный депутат. В противном случае это будет означать, что депутат открыто признается в связях с олигархами.

Примечательно, что националистов поддержала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко , заявив, что борьба с олигархами — дело нужное и полезное.

Но на деле многие националисты так или иначе связаны с олигархами.

В соответствии с партийной программой

У «объединенных националистов» борьба с олигархами так или иначе включена в партийную программу. Да и на съезде в марте 2017 года, где представители запрещенного в РФ «Правого сектора», «Свободы» и «Нацкорпуса» подписали «Национальный манифест» и заявили о координации своих действий, среди прочих целей указывалась и борьба с олигархами.

По сути, сегодняшний марш — это выполнение данных и в марте прошлого года, и ранее, при составлении партийных программ каждой из политсил.

Правда, киевлян он не порадовал. Многим из них пришлось стоять в пробках из-за перекрытого движения в центре Киева.

«Скажи, пожалуйста, сколько еще? Я хочу на работу, мне надоело стоять в пробке», — обратилась к главе пресс-службы «Национального корпуса» Роману Чернышеву его знакомая Мария Стасенко. Она отметила, что все получилось как всегда: «Виноваты олигархи, а наказали киевлян». Однако сторонники националистов ей пояснили, что во всем виновата именно она из-за своей пассивной гражданской позиции.

В свою очередь мэр Конотопа, «свободовец» и бывший АТОшник Артем Семенихин предупредил украинского президента: он и его соратники не успеют убежать из Украины.

«Тот, кто называется Порошенко, думает, что своими репрессиями он сможет подавить протесты. Протестные настроения растут. Они не успеют на своих «фальконах» улететь — они просто не доедут до аэропорта», — заявил Семенихин.

В то же время, некоторые обратили внимание на то, что националисты все чаще используют «левую» риторику.

«Сегодняшним «антиолигархическим» маршем националисты (чьи вожди всегда кормились с рук олигархов) решили показать, что они ещё и социалисты. Точнее, национал-социалисты. Слава Богу, история, если и повторяется, то только в виде фарса», — указал, в частности, эксперт-международник Олег Волошин

В то же время, лидеры националистических партий никогда не скрывали социальной составляющей в деятельности своих партий. Так, официально свобода ведет свою историю от Социал-националистической партии Украины. «Национальный корпус» же ведет родословную от «Патриота Украины», в свое время создавшего политическую организацию «Социал-Национальная Ассамблея», лидером которой стал Андрей Билецкий. «Мы не отметаем существования богатых (но не сверхбогачей), но отвергаем возможность существования бедных», — гласил один из принципов этой организации.

В то же время причина, по которой националистические организации вспомнили о своих социальных принципах, лежит на поверхности — разочарование украинцев в настоящем положении дел, а также зачистка украинского политического поля.

Оседлать протестную волну

Националисты вышли на протесты именно сейчас неслучайно.

«Понятно, что в условиях, когда правящий режим превратил Украину в социальный ад, большой спрос будет на левые идеи, на идеи социальной справедливости. Этим и хотят воспользоваться националисты, хотя это попахивает национал-социализмом», — утверждает в комментарии изданию Ukraina.ru политтехнолог Андрей Золотарев

При этом он подчеркивает, что речь не идет о реальной борьбе с олигархами.

«У « Азова », «Нацкорпуса» и «Свободы» есть свои отцы-содержатели, и очень трудно себе представить, чтобы лидеры этих политсил взбунтовались против своих отцов-содержателей», — уверен эксперт.

По его словам, причина, по которой националисты именно сегодня вышли на борьбу с олигархическим капиталом, очень проста. Они пытаются повысить свой рейтинг среди украинцев. Тем более, власть сделала им поистине царский подарок, зачистив политическую арену от тех харизматичных политиков, которые ранее выступали против олигархов.

«Это стремление воспользоваться моментом и заработать баллы на популярной теме, тем более, что люди, которые поднимали градус радикализма — Саакашвили, Савченко — удалены. А свято место пусто не бывает. На их место и пытаются выскочить националисты», — указывает Золотарев.

По словам эксперта, украинские правые будут лишь демонстрировать борьбу с олигархами, но не вести ее в реале. А их олигархические «отцы-содержатели» пока и не помышляют о борьбе с главным олигархом страны — президентом Порошенко.

«Ирония судьбы заключается в том, что как бороться с олигархической системой «борцам с олигархией» из рядов националистов стоило бы поучиться у классиков, памятники которым они посносили», — говорит Золотарев.

Политтехнолог не верит в то, что украинцы поверят националистам. В конце концов, та же «Свобода» вошла во власть после Майдана и оставалась там до формирования нового правительства после избрания президентом Порошенко. Ее члены возглавляли ГПУ, Минюст , другие министерства. Однако никакой особой борьбы с олигархами даже на волне постмайданной эйфории и запроса на жесткие действия в отношении олигархов не произошло. А тот же и.о. генпрокурора Украины «свободовец» Олег Махницкий запомнился своей медлительностью и нерешительностью. Дела против представителей предыдущей власти вели уже сменившие его на должности Виталий Ярема , Виктор Шокин и Юрий Луценко

«Я был генпрокурором только три месяца, и мы делали, что успели. Их ( Фирташа Левочкина , — ред.) причастность проверялась, но я не помню, почему не включили их в список. После меня было еще два преемника. Если я допустил ошибку, то почему ее не исправили», — оправдывался Махницкий, отвечая на вопрос, почему такие украинские олигархи, как Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин из-за бездействия ГПУ оказались не включены в санкционный список Евросоюза

Странная забывчивость для бескомпромиссного борца с олигархией.

Пока же нынешние националисты пытаются изобразить себя теми, кто поборет украинскую олигархию, власть продолжает свои социальные эксперименты. Вчера министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести новые алименты — на сей раз на содержание родителей.

«Я считаю, что в случае детей к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они тоже должны платить алименты на содержание родителей», — отметил Рева.

Олигархи во власти продолжают перекладывать социальные обязательства с государства на плечи рядовых украинцев. И никакие марши националистов тенденцию превращения Украины в латиноамериканское государство не изменят.