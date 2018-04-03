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Разоблачена очередная схема незаконного ввоза в Украину автомобилей на еврономерах
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Разоблачена очередная схема незаконного ввоза в Украину автомобилей на еврономерах 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Украинские правоохранительные органы разоблачили преступную схему, по которой в страну незаконно ввозились транспортные средства на еврономерах и затем регистрировались на территории Украины, пишет информационный портал fakty.ictv.ua.
«Злоумышленники ввозили в Украину из Польши автомобили с польской и литовской регистрацией. При этом использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы. Сейчас подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска Ягодин 131 автомобиля», — сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы.
В результате проведенных в Волынской области обысков у семи фигурантов дела правоохранители изъяли четыре незаконно ввезенных транспортных средства, поддельные документы и 32 комплекта номеров. Также у злоумышленников были обнаружены печати и штампы на польском и украинском языках. Следствие по этому делу еще продолжается.
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