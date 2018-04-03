Ещё
В ЛНР заявили о готовности к очередному этапу обмена пленными в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР заявили о готовности к очередному этапу обмена пленными в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех», заявила РИА Новости во вторник руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе обсудит в среду в Минске обмен пленными.
"Луганская народная республика в очередной раз заявляет о свой готовности к обмену удерживаемыми лицами — всех установленных на всех установленных. Мы рассчитываем, что диалог в Минске будет конструктивным", — сказала Кобцева.
Она уточнила, что помимо обсуждения вопроса обмена пленными на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам в Минске в среду планируют обсудить вопрос открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения для мирных жителей и восстановление моста на КПП у Станицы Луганской.
"Надеемся, что представители Украины четко обозначат свою позицию по ряду вопросов повестки дня", — заявила представитель ЛНР.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.
РИА Новости: последние новости
"Ничего не знаем": в МИД России ответили на сообщения о саммите по Донбассу Моряков "Норда" вынуждают признать себя украинцами, сообщили адвокаты Порошенко призвал силовиков соблюдать перемирие в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей179
НАТО отказала в визах российским дипломатам239
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом106
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №213
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение