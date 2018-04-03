В ЛНР заявили, что Киев вместо обмена пленными пытается навязать «обмен заключенными с РФ»

Родион Мирошник. ЛУГАНСК , 3 апреля. / ТАСС /. Украинская сторона сдерживает решение вопроса об обмене пленными с провозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и вместо этого пытается навязать гипотетический обмен заключенными между Киевом и Москвой . Об этом во вторник ТАСС заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины

Он отметил, что на повестке дня гуманитарной подгруппы, заседание которой должно состояться в среду, 4 апреля, согласование списков военнопленных для второго этапа обмена пленными. Реализация нового крупного освобождения удерживаемых лиц, по его словам, «сдерживается представителями Киева, стремящимися навязать вместо обмена с республиками Донбасса обмен с Российской Федерацией осужденными вообще, которые не имеют отношения к конфликту на юго-востоке Украины».

Он отметил, что «в политической группе ключевой вопрос — это подтверждение особого статуса [Донбасса] и механизма его вступления в силу, за которым должен следовать вопрос амнистии». «Однако проблемой остается позиция Украины, которая отказывается предоставлять письменно официальную позицию Киева по политической составляющей минского процесса, требуя неких поручений от стран „нормандского формата“, заседания [представителей участников которого на высшем уровне] не проходили уже более полугода», — указал представитель ЛНР.

Мирошник также сообщил, что экономическая подгруппа контактной группы «планирует обсуждать механизмы упрощения процедуры выдачи пенсий [Украиной жителям Донбасса], снятия экономической блокады [региона]».

Участники подгруппы по безопасности намерены обсудить «причины срыва Киевом „режима тишины“ во время объявленного и подтвержденного сторонами „пасхального перемирия“, вступившего в силу с 00:00 30 марта.