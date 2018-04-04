Грызлов сообщил о создаваемых Киевом трудностях

Грызлов сообщил, что Киев создает трудности для обмена пленными в Донбассе

Для обмена пленными между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Киевом есть условия, но Киев постоянно создает искусственные трудности, отступает от принципа "всех на всех", заявил журналистам постпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов "Проблема состоит в хроническом неисполнении Украиной достигнутых договоренностей. Отмечу, что самой главной задачей для достижения полной "тишины" на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности. Позавчера ВСУ вновь отказались от разведения сил в районе Станицы Луганской, отказались от взятых на себя обязательств. И так продолжается уже более полутора лет — с сентября 2016 года", — сообщил Грызлов. По его словам, "аналогичная ситуация происходит с обменом удерживаемыми сторонами конфликта лицами". "Есть условия и основания для завершения этого процесса, но украинская сторона постоянно создает искусственные трудности, отступает от принципа "всех на всех", — сказал Грызлов.