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ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле «всех на всех»
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ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле «всех на всех» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики настаивают на обмене пленными по формуле «всех на всех» без деления удерживаемых лиц на категории, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.
В среду в Минске проходят заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.
"Позиция республик в отношении процесса обмена пленными остается неизменной — обмен должен осуществляться по формуле «всех на всех», без деления на категории. На этом в ходе встречи контактной группы акцентировал внимание полпред ДНР Денис Пушилин", — написала Талакина на своей странице в Facebook.
В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.
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