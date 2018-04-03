Радикалы штурмуют Верховную Раду 

Как сообщают журналисты издания Украина.ру с места событий, националисты подошли к зданию Верховной Рады.
Периодически возникают небольшие словесные перепалки с полицией. Перед митингующими выступают политики из ВО «Свобода» и других националистических организаций. Среди них: «Национальный корпус» и «Правый сектор», С-14.
Радикалы скандируют «Вместе и до конца», «Слава нации», «Украина — превыше всего», «Революция». Начали было скандировать «Москалей на ножи», но прекратили.
Появились и другие требования, среди которых расширение прав наемных работников, защита украинской культуры.
В митинге принимает участие скандально известная украинская писательница Лариса Ницой. Она обвиняет власти в том, что они недостаточно быстро вытесняют русский язык из образования и культуры.