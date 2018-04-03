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Чтобы разгрузить автодороги в Украине, введут контрейлерные перевозки
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Чтобы разгрузить автодороги в Украине, введут контрейлерные перевозки 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Как сообщает финансовый портал finance.ua, Министерство инфраструктуры начало разрабатывать систему контрейлерных перевозок как альтернативу международным автотранспортным перевозкам. Уже до конца 2018 года должен быть запущен контрейлерный поезд из Украины в Австрию и Италию, проходящий транзитом через Венгрию. Этой информацией 29 марта поделился заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, подводя итоги совещания, посвященного данному вопросу.
«Министерство инфраструктуры идет навстречу бизнесу и начало разработку и организацию альтернативы международным автомобильным перевозкам — контрейлерных перевозок. Наша цель — увеличить спрос на данный вид перевозок», — заявил он. Сейчас в Министерстве рассматриваются вопросы, связанные с готовностью инфраструктуры и подвижного состава ПАО «Укрзализныця» для реализации качественной доставки такого вида грузов.
«ПАО «Укрзализниця» совместно с АсМАП и представителями Министерства инфраструктуры просчитывают объемы возможных грузов, направления перевозок и терминалы, на которых возможно будет осуществлять погрузку-выгрузку контрейлеров. Уже в этом году планируется запуск первого тестового контейнерного поезда из Украины в Австрию и Италию транзитом через территорию Венгрии», — сообщил замминистра.
«Опыт и практика контрейлерных перевозок показала их целесообразность и преимущества. Это позволит решить проблематику транзита через Венгрию и Румынию, уменьшит нагрузку на украинские дороги и будет способствовать увеличению транзитных перевозок через территорию Украины», — подчеркнул Ю. Лавренюк.
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