Чтобы разгрузить автодороги в Украине, введут контрейлерные перевозки

Австрию и Как сообщает финансовый портал finance.ua , Министерство инфраструктуры начало разрабатывать систему контрейлерных перевозок как альтернативу международным автотранспортным перевозкам. Уже до конца 2018 года должен быть запущен контрейлерный поезд из Украины Италию , проходящий транзитом через Венгрию . Этой информацией 29 марта поделился заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк , подводя итоги совещания, посвященного данному вопросу.

«Министерство инфраструктуры идет навстречу бизнесу и начало разработку и организацию альтернативы международным автомобильным перевозкам — контрейлерных перевозок. Наша цель — увеличить спрос на данный вид перевозок», — заявил он. Сейчас в Министерстве рассматриваются вопросы, связанные с готовностью инфраструктуры и подвижного состава ПАО «Укрзализныця» для реализации качественной доставки такого вида грузов.

«ПАО «Укрзализниця» совместно с АсМАП и представителями Министерства инфраструктуры просчитывают объемы возможных грузов, направления перевозок и терминалы, на которых возможно будет осуществлять погрузку-выгрузку контрейлеров. Уже в этом году планируется запуск первого тестового контейнерного поезда из Украины в Австрию и Италию транзитом через территорию Венгрии», — сообщил замминистра.