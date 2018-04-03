Чтобы разгрузить автодороги в Украине, введут контрейлерные перевозки 

Как сообщает финансовый портал finance.ua, Министерство инфраструктуры начало разрабатывать систему контрейлерных перевозок как альтернативу международным автотранспортным перевозкам. Уже до конца 2018 года должен быть запущен контрейлерный поезд из Украины в Австрию и Италию, проходящий транзитом через Венгрию. Этой информацией 29 марта поделился заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, подводя итоги совещания, посвященного данному вопросу.
«Министерство инфраструктуры идет навстречу бизнесу и начало разработку и организацию альтернативы международным автомобильным перевозкам — контрейлерных перевозок. Наша цель — увеличить спрос на данный вид перевозок», — заявил он. Сейчас в Министерстве рассматриваются вопросы, связанные с готовностью инфраструктуры и подвижного состава ПАО «Укрзализныця» для реализации качественной доставки такого вида грузов.
«ПАО «Укрзализниця» совместно с АсМАП и представителями Министерства инфраструктуры просчитывают объемы возможных грузов, направления перевозок и терминалы, на которых возможно будет осуществлять погрузку-выгрузку контрейлеров. Уже в этом году планируется запуск первого тестового контейнерного поезда из Украины в Австрию и Италию транзитом через территорию Венгрии», — сообщил замминистра.
«Опыт и практика контрейлерных перевозок показала их целесообразность и преимущества. Это позволит решить проблематику транзита через Венгрию и Румынию, уменьшит нагрузку на украинские дороги и будет способствовать увеличению транзитных перевозок через территорию Украины», — подчеркнул Ю. Лавренюк.