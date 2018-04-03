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Капитан задержанного российского судна «Норд» заявил об издевательствах со стороны СБУ
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Капитан задержанного российского судна «Норд» заявил об издевательствах со стороны СБУ 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По его словам, с судна не дают вывезти мусор и не предоставляют медпомощь нуждающимся в ней матросам.
Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» рассказал про издевательства со стороны пограничников и сотрудников СБУ. По словам капитана судна Владимира Горбина, на борту находится пять тонн гниющей рыбы, а за все время задержания бак для отходов привозили только один раз.
При этом, из-за того, что СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием, на судне создалась угроза пожара, так как экипаж не имеет возможность проверить приборы.
Капитан также рассказал, что после ареста «Норда» он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.
«Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», — цитирует шкипера РИА «Новости».
При этом как рассказал в интервью телеканалу «Крым 24» помощник капитана Юрий Савельев, экипажу подвозят питание и они не голодают.
«Держимся, духом не падаем! Россия за нас, надеемся, что все нормально будет Мы — ребята флотские. Нас просто так не возьмешь», — сказал он.
По словам Савельева, задержанное судно украинская сторона может отпустить 5 апреля, сейчас этим делом занимаются адвокаты.
Напомним, российское судно «Норд» с командой из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, который Украина считает своей территорией.
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