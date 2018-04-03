Капитан задержанного российского судна «Норд» заявил об издевательствах со стороны СБУ

По его словам, с судна не дают вывезти мусор и не предоставляют медпомощь нуждающимся в ней матросам.

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» рассказал про издевательства со стороны пограничников и сотрудников СБУ . По словам капитана судна Владимира Горбина, на борту находится пять тонн гниющей рыбы, а за все время задержания бак для отходов привозили только один раз.

При этом, из-за того, что СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием, на судне создалась угроза пожара, так как экипаж не имеет возможность проверить приборы.

Капитан также рассказал, что после ареста «Норда» он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.

«Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», — цитирует шкипера РИА «Новости»

При этом как рассказал в интервью телеканалу «Крым 24» помощник капитана Юрий Савельев , экипажу подвозят питание и они не голодают.

«Держимся, духом не падаем! Россия за нас, надеемся, что все нормально будет Мы — ребята флотские. Нас просто так не возьмешь», — сказал он.

По словам Савельева, задержанное судно украинская сторона может отпустить 5 апреля, сейчас этим делом занимаются адвокаты.