Ополченцы передали Киеву тело погибшего украинского военного

Об этом заявил представитель пресс-центра штаба военной операции украинских силовиков Олег Сушинский.

По словам Сушинского, ополченцы обнаружили тело, «затем передали украинской стороне».

Он добавил, что после процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов тело доставлено к месту захоронения.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что засекла диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в ходе перестрелки погибли трое украинских военных. Тело одного погибшего удалось эвакуировать на территорию ЛНР.