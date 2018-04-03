Ополченцы передали Киеву тело погибшего украинского военного 

Об этом заявил представитель пресс-центра штаба военной операции украинских силовиков Олег Сушинский.
По словам Сушинского, ополченцы обнаружили тело, «затем передали украинской стороне».
Он добавил, что после процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов тело доставлено к месту захоронения.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что засекла диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в ходе перестрелки погибли трое украинских военных. Тело одного погибшего удалось эвакуировать на территорию ЛНР.
Как стало известно, погибшим оказался военнослужащий 58-й бригады Дмитрий Сысков 1980 года рождения, уроженец города Чернигова.