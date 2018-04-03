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Националисты забыли про олигархов и требуют простор для украинского языка
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Националисты забыли про олигархов и требуют простор для украинского языка 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как сообщает корреспондент издания Украина.ру с места событий, представители националистических организаций по ходу следования сделали остановку у Кабмина.
Теперь они требуют расширения сферы применения украинского языка, хотя основной целью митинга была заявлена борьба против олигархов.
Сегодня представители националистических организаций собрались в центре Киева, напротив стадиона Лобановского, а затем отправились колонной к Кабинету министров, Верховной Раде и Администрации президента.
Мероприятие организовано представителями ВО «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор». Они будут требовать деолигархизации Украины. Под парламентом руководители шествия представят «антиолигархический пакет коренных преобразований», а перед Администрацией президента зачитают резолюцию марша.
Под зданием парламента руководители шествия обещали представить «антиолигархический пакет коренных преобразований», а перед Администрацией президента зачитают резолюцию марша.
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