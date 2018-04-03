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Как это было: Националисты завершили борьбу с олигархами
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Как это было: Националисты завершили борьбу с олигархами 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Митингующие в лице «Нацкорпуса», «Правого сектора» (запрещена в РФ), С-14, ВО «Свободы» собрались у стадиона «Динамо», затем пошли к зданию Кабмина, и далее проследовали к Верховной Раде. За шествием националистов наблюдали журналисты издания Украина.ру.
Целью сбора, как заявили радикалы, являлась борьба с олигархами в стране. Позже к основным требованиям прибавились: защита социальных работников, украинской культуры и языка.
Митинг проводился под наблюдением 1,5 тысяч правоохранителей, которые изредка вступали в словесные перепалки с радикалами.
Акция завершилась без эксцессов.
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