Как это было: Националисты завершили борьбу с олигархами

Митингующие в лице «Нацкорпуса», «Правого сектора» (запрещена в РФ ), С-14, ВО «Свободы» собрались у стадиона «Динамо», затем пошли к зданию Кабмина, и далее проследовали к Верховной Раде . За шествием националистов наблюдали журналисты издания Украина.ру.

Целью сбора, как заявили радикалы, являлась борьба с олигархами в стране. Позже к основным требованиям прибавились: защита социальных работников, украинской культуры и языка.

Митинг проводился под наблюдением 1,5 тысяч правоохранителей, которые изредка вступали в словесные перепалки с радикалами.

Акция завершилась без эксцессов.