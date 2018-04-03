В Киеве заложили капсулу строительства второй очереди музея голодомора 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своём Twitter сообщил, что члены украинского правительства заложили капсулу строительства второй очереди Национального музея-мемориала памяти жертв голодомора в Киеве. «Совместно с членами правительства закладываем капсулу строительства второй очереди Мемориала памяти жертв Голодомора. Дело чести и свидетельство восстановления исторической справедливости в отношении миллионов невинно погибших», — написал он.
В январе Гройсман заявил, что в 2018 году планируется выделить 320 млн гривен (около 640 млн рублей) на строительство второй очереди музея.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о голоде 30-х годов на территории СССР, заявила, что в Киеве данные события пытаются представить «геноцидом украинского народа», однако это не имеет с действительностью ничего общего.