«У всего есть последствия». Политолог о возбуждении СКР дела против Авакова

Восемнадцатого марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове . Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения отдавал Аваков.

СК возбудил против него дело на основании статьи 12 УК, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления вне пределов России , если они направлены против интересов россиян.

МИД РФ ранее заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"То, что сделали украинцы, — они еще раз показали свою агрессивность и абсолютную некооперабельность", — заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала «Россия-24».

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о возбуждении в России уголовного дела против украинского министра.

"Безусловно, возбуждение дела против Авакова является для него неприятным, хотя ожидаемым сюрпризом. И, конечно, подобные действия Следственного комитета должны быть применены более широко — не только к Авакову, но и, например, к президенту Украины (Петру) Порошенко, который поощрял подобные действия. Поскольку Украина является единственной страной, которая заблокировала выборы (президента РФ — ред.), мы в очередной раз видим, как она игнорирует международные правовые и дипломатические нормы в рамках обеспечения своей антироссийской стратегии", — сказал Александр Асафов.

По его мнению, в ближайшее время для главы МВД Украины негативных последствий в связи с возбужденным делом не будет, однако в будущем ему придется отвечать, и не только за это правонарушение.

"Господа, которые занимаются политикой (на Украине — ред.), должны понимать, что у всего есть последствия. Я думаю, в ближайшее время это дело последствий для Авакова не принесет, но в дальнейшем, когда будет сменена власть на Украине, конечно, все эти моменты будут вспомнены. И очень правильно, что надо вести «каталог» подобных правонарушений, преступлений на международном уровне", — считает Александр Асафов.

Что касается самого факта препятствования проведению выборов, то, как отметил политолог, это вполне вписывается в антироссийский вектор политики Киева.

"Позиция Киева — соблюдать антироссийский вектор во всех своих политических, экономических и иных действиях — весьма последовательна. Дело в том, что Киеву для собственных граждан, для объяснения трагической ситуации внутри страны необходим постоянно подпитываемый фактор несуществующей войны. Она существует лишь на бумаге, в документах, и Киев ее пытается максимально эффективно имитировать в реальности. И, исходя из парадигмы этой «бумажной войны» между Украиной и Россией, конечно, отмена российских выборов, их запрет выглядит логичным. Но, тем не менее, с учетом того, что эта «война» существует только в головах украинских чиновников, в рамках международных дипломатических отношений это выглядит, как минимум, странно. Но я уверен, что Украина и дальше будет идти по пути уничтожения общего (с Россией — ред.) прошлого, настоящего и будущего", — заключил политолог.

Выборы президента России прошли 18 марта. Сообщалось, что благодаря досрочному голосованию принять участие в выборах на территории Украины смогли 300 человек из 72 тысяч проживающих там избирателей. Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.