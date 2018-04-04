«Какой Ростов? До Донецка бы дойти»: генерал ВСУ предупредил об опасности наступления на Донбасс

Киев, 4 апреля. Наступательная операция ВСУ в Донбассе потребует дополнительной мобилизации, и даже в таком случае успех маловероятен, ведь ДНР и ЛНР имеют почти 40-тысячную профессиональную армию.

Таким мнением в эфире телеканала ZIK поделился экс-глава СБУ Евгений Марчук . Он предупредил об опасности наступления на Донбасс.

«Что значит подготовить наступательную операцию до Ростова? Я уже не говорю до Ростова — хотя бы Донецк освободить. Нужно провести дополнительную мобилизацию, дополнительные ресурсы нужно подтянуть. Любое наступление без резервов — это авантюра», — сказал генерал ВСУ.

Он также отметил, что подготовить всю необходимую для наступательной операции инфраструктуру, а также перейти к действиям скрытно невозможно.

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащие ДНР успешно применяют в Донбассе самоходную артиллерийскую установку, собранную из миномета 2Б9 «Василек» и тягача МТ-ЛБ.

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