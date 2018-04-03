Украину ждет самый длинный избирательный бюллетень на предстоящих президентских выборах 

«Новых лидеров мы обязательно увидим. Украинский Макрон может появиться, но это не будет человек из ниоткуда. Это, конечно, не будет талантливый актер Владимир Зеленский, но отрицать и того, что это может быть Святослав Вакарчук я не могу. Он воспринимается обществом не только как певец, но и как авторитетный общественный деятель, который имеет наименьший уровень негатива. Если он сумеет создать команду, то его шансы могут быть достаточно высокими», — сказал глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире «Espreso.TV».
По мнению эксперта, сегодня на Украине и власть, и оппозиция имеют неплохие рейтинги и это благоприятная среда для проведения честных выборов. Однако 40% электората еще не определились, и следующий период будет определяющим в предвыборной гонке.
Эксперт обратил внимание, что политики начали работать в предвыборном формате и использовать админресурс. Он сообщил, что некоторые местные советы приняли решения о том, чтобы доплачивать пенсионерам из местного бюджета. Так, Киевская область планирует выделить на это 4 тыс. млрд гривен. То есть, вместо того, чтобы строить детские садики и ремонтировать дороги предлагают делать предвыборные доплаты и покупать голоса пенсионеров.