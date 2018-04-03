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Украину ждет самый длинный избирательный бюллетень на предстоящих президентских выборах
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Украину ждет самый длинный избирательный бюллетень на предстоящих президентских выборах 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
«Новых лидеров мы обязательно увидим. Украинский Макрон может появиться, но это не будет человек из ниоткуда. Это, конечно, не будет талантливый актер Владимир Зеленский, но отрицать и того, что это может быть Святослав Вакарчук я не могу. Он воспринимается обществом не только как певец, но и как авторитетный общественный деятель, который имеет наименьший уровень негатива. Если он сумеет создать команду, то его шансы могут быть достаточно высокими», — сказал глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире «Espreso.TV».
По мнению эксперта, сегодня на Украине и власть, и оппозиция имеют неплохие рейтинги и это благоприятная среда для проведения честных выборов. Однако 40% электората еще не определились, и следующий период будет определяющим в предвыборной гонке.
Эксперт обратил внимание, что политики начали работать в предвыборном формате и использовать админресурс. Он сообщил, что некоторые местные советы приняли решения о том, чтобы доплачивать пенсионерам из местного бюджета. Так, Киевская область планирует выделить на это 4 тыс. млрд гривен. То есть, вместо того, чтобы строить детские садики и ремонтировать дороги предлагают делать предвыборные доплаты и покупать голоса пенсионеров.
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