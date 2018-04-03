Правый марш: Националисты идут бороться с олигархами, Тимошенко их одобряет

Утром в центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов.

Администрации президента. Представители националистических организаций собираются в центре Киева, напротив стадиона Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету министров, Верховной Раде

Мероприятие организованы представителями ВО «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор». Они будут требовать деолигархизации Украины . Под парламентом руководители шествия представят «антиолигархический пакет коренных преобразований», а перед Администрацией президента зачитают резолюцию марша.

За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента.

Акцию поддержала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко . Выступая в Верховной Раде, она обратила внимание депутатов, под парламентом собралось много людей, которые выступают против господства в Украине «клановой системы управления и коррупции».

«И мы в этом правые силы поддерживаем», — подчеркнула Тимошенко.