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Правый марш: Националисты идут бороться с олигархами, Тимошенко их одобряет
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Правый марш: Националисты идут бороться с олигархами, Тимошенко их одобряет 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Утром в центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов.
Представители националистических организаций собираются в центре Киева, напротив стадиона Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету министров, Верховной Раде и Администрации президента.
Мероприятие организованы представителями ВО «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор». Они будут требовать деолигархизации Украины. Под парламентом руководители шествия представят «антиолигархический пакет коренных преобразований», а перед Администрацией президента зачитают резолюцию марша.
За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента.
Акцию поддержала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Выступая в Верховной Раде, она обратила внимание депутатов, под парламентом собралось много людей, которые выступают против господства в Украине «клановой системы управления и коррупции».
«И мы в этом правые силы поддерживаем», — подчеркнула Тимошенко.
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