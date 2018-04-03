Почему Приморье называлось второй Украиной

Украинцы сыграли важную роль в освоении и индустриализации России . Самые крупные потоки переселенцев из Малороссии направлялись в первую очередь в восточные регионы. Так, Приморье в начале XIX века называли второй Украиной

Первая волна. Ссыльные националисты

Хотя с самого присоединения Сибири к России украинцы служили там в крепостях, первый крупный поток поселенцев с Украины пошел во второй половине XVII века, после ее присоединения к России.

В Сибирь ссылались разные деятели, выступавшие против Москвы , люди, подозревавшиеся или уличенные в измене. Например, в 1650-х годах это были среди прочих сторонники гетмана Выговского, в 1660-х годах — противники гетмана Брюховецкого и т.д. После Полтавской битвы, конечно, все единомышленники Мазепы, после ликвидации Запорожской сечи — казачьи старшины, а также участники гайдамакского движения.

Вторая волна. Аграрное освоение

Это был стопроцентно аграрный период колонизации региона, очень успешный. Плодородные сибирские почвы позволяли собирать хороший урожай, несмотря даже на суровый континентальный климат. В конце XVII века крестьян в регионе было не более 20 тысяч, в конце XVIII века — уже полмиллиона, к середине XIX века — 1,5 млн К началу XVIII века Сибирь полностью обеспечивала себя хлебом и начала торговлю с Азией и Европой. В этот период в Сибири поселились не только казенные, но и в значительно большем числе беглые крепостные крестьяне, которым в итоге дали право на поселение. По данным одного из ведущих исследователей освоения Сибири, доктора исторических наук Тамары Мамсик, в процентном отношении украинские губернии дали чуть ли не 40% переселенцев.

В ходе Столыпинской реформы на земли в Сибири и на Дальнем Востоке переселились тысячи украинских семей. Были образованы компактные поселения, многие топонимы напоминают об Украине: Новокиевка, Харьковка, Полтавка. До сих пор в ряде районов Тюменской области есть села, в которых проживают потомки тех переселенцев. В соседней Омской области есть районы, например, Киевский, Полтавский, которые были заселены в конце XIX — начале XX века выходцами с Украины.

Третья волна. Столыпинская реформа

Приамурский генерал-губернатор Унтербергер писал, что переселенцы для дальневосточных областей выбирались из Малороссии, «ими предполагалось создать на месте стойкий кадр русских землепашцев, как оплот против распространения желтой расы». В Приморье с 1868 года по 1914 год прибыло 22 122 крестьянских семьи, из них 69,95% составляли выходцы из Украины.

Четвертая волна. Великие советские потрясения

Этот период некоторые склонны разбивать на несколько: раскулачивание, бегство от голода, осужденные националисты, военная эвакуация, но в целом поток был постоянный и устойчивый, так что дробить этот этап нет особого смысла.

Более полумиллиона украинцев были отправлены в Сибирь по линии ГУЛАГа, миллион — эвакуированы. Именно украинские националисты составляли большинство в норильском Горлаге, где они подняли восстание в 1953 году. Значительная часть из этой категории переселенцев вернулась на родину, но очень многие остались.

Пятая волна. Оргнабор

Для обеспечения сибирских индустриальных объектов рабочими руками в СССР работала система организованного набора рабочих. В 1960-е годы из какой-либо союзной республики с избыточными трудовыми ресурсами отправляли людей в конкретное место.

Так, в Сибирь и на Дальний Восток направлялись сотрудники на производства лесной и рыбной промышленности, на стройки с Украины. План межреспубликанского обмена утверждался ежегодно Советом Министров.

За все время существования оргнабора с 1930-х по 1970-е годы в Сибирь было переселено не менее 5 миллионов украинцев. По данным переписи 1989 года только в Тюменской области проживали более 600 000 этнических украинцев — это около трети населения области на тот момент. В Тюмени даже открыто Генеральное консульство Украины, действует Национально-куль­турная автономия украинцев.

Шестая волна. Обратная

Бурятии, Якутии, Красноярском крае, Кемеровской области. В постсоветский период число украинцев в населении Сибири сокращается во всех регионах, и значительно. В первую очередь, в северных областях. Более чем в 3 раза — в Читинской области, почти вдвое — в Иркутской области

На юго-западе Сибири сокращение было менее значительным, примерно на треть. На Дальнем востоке, по сравнению с 1989 годом, численность украинцев сократилась в два раза. Надо подчеркнуть, что это волна — не только центробежная, но и, если можно так выразиться, внутренняя: просто украинцы в новых поколениях не считают себя украинцами, многие утратили знание языка и украинской идентичности.