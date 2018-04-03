В Кремле не знают о саммите «нормандской четверки» без России

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . В Кремле прокомментировали информацию о якобы готовящемся в мае саммите в «нормандском формате» без участия России

"Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения", — сказал помощник президента Юрий Ушаков

"Нормандский формат"

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском» (Россия, Франция, Германия, Украина), а также на встречах контактной группы в Минске

В четверг лидеры стран «нормандского формата» приняли совместное заявление. Они подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы).

Кроме того, стороны выразили намерение рассмотреть возможные пути ускорения осуществления договоренностей в будущем. Также лидеры четырех стран призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле «всех на всех».

Давление со стороны Киева

Как считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько, подобный саммит не может решать этих вопросов.

По его словам, это похоже на информационное давление, причем не со стороны европейских стран, а со стороны Украины.

"Уж очень грубовато все это сделано", — заявил он в эфире радио Sputnik

Эксперт отметил, что если такой саммит действительно запланирован, то это будет означать конец нормандского и минского форматов.

"Они невозможны без России, как бы к ней ни относились, как бы ее ни обвиняли «в нарушении» формата, как бы ни стремились заставить ее этот формат изменить в сторону полной капитуляции народных республик перед Украиной", — сказал Безпалько.

По его мнению, непонятно, как можно решать вопрос введения миротворцев на саммите, если это невозможно без Организации Объединенных Наций.

"И тем более нельзя решить этот вопрос без России, которая является постоянным членом СБ ООН ", — подчеркнул эксперт.

Безпалько предложил представителям трех стран «собраться где-нибудь в пивной, будет еще лучше — можно пригласить кого угодно и обсуждать что угодно».

"Но это совершенно не означает, что эти решения будут учитываться кем-либо. Единственное, где это можно будет использовать, так это в очередной медиаистерике западных СМИ", — заключил эксперт.