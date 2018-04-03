Великая газовая война и украинская ГТС

Внутренние проблемы украинской газовой сферы прямо увязаны с глобальной конкуренцией на мировом и европейском рынках газа. Независимо от того, кто победит, украинская ГТС будет принесена в жертву

«День дурака» не обошел стороной газовую отрасль Украины . Забавный момент: благодаря сильному потеплению, наступившему в первый день апреля, резко снизился импорт газа в страну из Европы. Но одновременно стало ясно, что у отопительных компаний возникла значительная нехватка голубого топлива и нужно принимать срочные меры для успешного завершения отопительного сезона. «Нафтогаз» спешно бросился подписывать дополнительные соглашения о продаже газа с предприятиями ЖКХ и рядом объединений владельцев многоквартирных домов, которые топят газом.

«Для получения номинаций на первую декаду апреля текущего года теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес компании», — сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Эта ситуация показывает, насколько сильно Украина зависит от импорта газа — любое сокращение импорта газа ведет к последующему увеличению закупок голубого топлива у третьей стороны. Нынешние украинские власти не могут решить эту проблему.

Миф о собственном газе

Эксперты отмечают, что добычу собственного газа Украине нарастить в ближайшее время не удастся.

«Есть план кабинета министров Украины, так называемая концепция 2020, согласно которой к 20 году "Укргаздобыча" должна добывать 20 млрд кубометров газа, а частные компании — еще 8 млрд кубометров. Но даже это при текущем уровне потребления не позволит заместить импортный газ в полном объеме. Население еще можно обеспечить газом, а промышленность — нет. Однако и эта программа пока не выполняется. Темпы добычи, которые предусмотрены данным документом, в 2016 и 2017 годах не были достигнуты», — подчеркнул сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии изданию Ukraina.ru.

Между тем уже на 2019 год запланирован запуск в строй газопровода «Северный поток-2», который, как отмечает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский , оставит Украину без газа и превратит газотранспортную систему (ГТС) страны в груду металлолома. Даже если некоторые объемы транзита газа сохранятся, этого будет недостаточно для спасения украинской ГТС.

«Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — подчеркнул эксперт в интервью украинскому телеканала NewsOne.

Он уточнил, что, в случае перевода основной части транзита российского газа в ЕС из четырех магистральных трубопроводов, проходящих через Украину, сохранится только один. Это лишит большую часть населения газа, так как региональные газораспределительные сети в данный момент работают от магистральных газопроводов. «Нафтогаз» же, по мнению Землянского, будет неспособен справиться с указанными проблемами: для адаптации ГТС к жизни после конца транзита ничего не делается.

Агент Путина Меркель

Вместо этого украинские власти пытаются запретить прокладку «Северного потока-2». 2 апреля с соответствующим заявлением выступил лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак во время работы на согласительном совете руководства депутатских групп и фракций.

«Последствия выполнения проекта «Nord Stream-2» выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и повлекут за собой экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а значит и планеты в целом», — приводит сообщение Бурбака пресс-служба партии.

Его позицию экспрессивно поддержал лидер фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

«Сегодня Украина не в полномасштабной войне только потому, что у нас есть украинская газотранспортная система. Как только она окончательно исчезнет из-за появления «Северного потока-2», Украина перестанет быть интересом Европы. И будет захвачена. Потому что сегодня это — газотранспортный щит, не только экономический, но и военный. Поэтому можно считать, что "Северный поток-2" — это новый пакт Молотова — Риббентропа в Европе. Он угрожает не только Украине, но и стабильности европейского континента», — сказал Березюк на заседании согласительного совета Верховной Рады.

31 марта президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил, что Киев после введения в эксплуатацию «Северного потока-2» ежегодно будет терять по $2 млрд, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. Порошенко также полагает, что «Газпром» уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом ослабит ее.

Украинский президент также заявил, что сторонники строительства трубопровода «Северный поток — 2» являются «сообщниками России в ее гибридной войне». Украинский президент также возлагает большие надежды на то, что скандал вокруг дела об отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Великобритании остановит прокладку трубопровода, который должен соединить Россию и Германию

Главный агент Москвы , судя по сказанному, власти Германии, которые разрешили строительство СП-2.

«Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены», — заявлял в конце марта менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенс Ланге.

Очевидно, что экономическая составляющая проекта слишком значительна, чтобы страны Европы, а в особенности лидеры Евросоюза, отказывались от его реализации. Однако есть еще политическая составляющая.

К отказу от «Северного потока — 2» европейцев вынуждает не Украина, мнение которой для ЕС само по себе ничего не значит. Ставка украинских властей на то, что трубопровод хотят остановить США , обладающие несравненно большим влиянием на ЕС.

Великое газовое противостояние

Соединенные Штаты лелеют надежды вытеснить российский газ из Европы и заместить своим СПГ. К началу 20-х годов как раз будут готовы СПГ-терминалы на американском побережье. Правда, для Украины реализация этих планов будет означать то же самое, что и прокладка «Северного потока — 2».

Экономическими методами вытеснить российский газ из ЕС крайне сложно — слишком велика разница в цене между СПГ и любым трубопроводным газом, не только российским. Поэтому давний план США — контролировать Украину, и, когда будут готовы мощности по отгрузке СПГ, украинская труба прекращает свое функционирование, и Европа просто вынуждена будет покупать американский газ в отсутствие альтернативы. Об этом уже не стесняются говорить даже патриотичные украинские эксперты.

«Теоретически в таких вещах больше заинтересованы США. Потому что им интересно поставлять свой газ в уже построенные терминалы и сжиженный газ уйдет в Европу. У них есть в этом плане стратегическое видение заменить вообще весь российский газ в Европе на свой», — отмечал в декабре прошлого года председатель правления альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, комментируя масштабную аварию на австрийском газовом хабе в Баумгартене.

Однако этот план поставил под угрозу первый «Северный поток», который успешно проложили в Германию вопреки интересам США, и к 2012 году он начал работу в полном объеме. Американцы поняли, что их схема трещит по швам, и начали активно действовать.

Бег с препятствиями

«Русским пора бы уже привыкнуть: как только у них что-то вырисовывается, происходит какая-нибудь пакость. Ее оперативно подхватят британские СМИ, дипломаты, американские военные. А потом уже не до успехов. Лишь бы отбиться от неприятностей», — отмечает политолог Игорь Димитриев.

Он напомнил, что примерно год назад сирийская армия при поддержке российских ВКС одержала победу над террористами и взяла Пальмиру во второй раз. Это едва не привело к договору по разграничению сфер влияния влияния на Ближнем Востоке между РФ и США. Однако вскоре случилась газовая атака в поселке Хан Шейхун.

«Умирающие дети, скорченные судорогами простые сирийцы. Трамп на следующий день наносит ракетный удар по сирийской армии. Большую сделку ждут до сих пор», — отмечает эксперт.

По его мнению, аналогичным способом Запад мешал сближению России с Египтом — после визита Путина в Каир террористами был взорван российский пассажирский самолет над Синаем. В 2014 году провалились планы командования ВСУ отсечь ЛНР и ДНР от границы, случились поражения под Саур-Могилой и Зеленопольем. Украинские войска попали в первый котел — Южный. И тут сбивают малайзийский Boeing

«Возмущение на весь мир. Ситуация приобретает однозначный характер: украинская армия борется с террористами. Сомнения в легитимности новой власти на Украине ушли», — отмечает Димитриев.

Аналогичные причины он видит и в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, которого «убивает российский природный газ», иронично констатировал эксперт. Как уже упоминалось выше, именно на дело Скрипаля уповает Порошенко в деле запрета «Северного потока-2».

Судя по всему, США и их союзник Великобритания надеются повлиять на Данию Швецию с тем, чтобы заставить их запретить прокладку трубопровода в своих территориальных водах. Если это удастся, то сроки ввода СП-2 в эксплуатацию значительно отодвинутся.

«Запрет со стороны Дании или Швеции может отложить реализацию "Северного потока-2" на срок от полугода до года. Нужно будет как минимум перепроектировать трассу, возможно, консорциуму придется проводить и другие мероприятия, чтобы выйти из такой ситуации», — отметил Дмитрий Марунич.

При нарастающей антироссийской истерии это дает США дополнительное время на реализацию своих планов — как по остановке «Северного потока-2», так и более глобальных.

Что движет Штатами

США не скрывают, что намерены стать мировым лидером по экспорту энергоносителей. «Являясь чистым импортером, начиная с 1953 года, США могут стать нетто-экспортером уже в 2020 году», — говорилось в сообщении Белого дома в июне прошлого года.

Помимо России атакован другой лидер по продаже природного газа — Катар . Это государство уже объявлено Штатами рассадником терроризма. «Катар, к сожалению, исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне. Мы просим Катар и другие страны в регионе срочно прекратить поддерживать террористов», — сказал Трамп также в июне 2017-го.

Почему американцы действую столь агрессивно? Как говорится, ничего личного, только бизнес. Слишком высока цена вопроса для Штатов, чья экономика уступила мировое лидерство Китаю , а правительство погрязло в долгах — 19 марта госдолг США перевалил за $21 трлн, более 100% ВВП США.

Объем европейского рынка газа на текущий момент составляет сотни миллиардов долларов, и эти деньги будут нелишними для американской экономики.

«США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)», — сказала заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете в первой половине марта.

Экономическая агрессия США

Следует также отметить, что высокие цены на энергоносители, которые установятся при вытеснении российского газа американским СПГ, сделают неконкурентоспособной экономику большинства стран ЕС. Это позволит Штатам одержать победу в стартовавшей недавно «мировой экономической войне».

В ней Европейскому союзу Вашингтон отводит роль жертвы. Первый удар нанес президент США Дональд Трамп , установив в начале марта заградительные пошлины на сталь и алюминий, что вызвало серьезное недовольство в ЕС.

«Европа достаточно неплохо выглядит с точки зрения экономики, но нельзя сказать, что она выглядит беспроблемно. У нее проблем достаточное количество. И если вы, европейцы, будете и дальше принимать решения в социалистическом стиле — а их и так очень много — субсидировать "зеленую энергетику", субсидировать чужой газ только на политических основаниях, субсидировать прием беженцев и так далее, вы рано или поздно начнете вылетать в трубу. Какая бы у вас великая экономическая история не была и какими бы вы эффективными не были. Если вы будете заниматься этим обременением, ваша экономика станет неконкурентоспособной. Это притом, что вас поддавливают и Соединенные Штаты, которые с вами начинают торговые войны, и Китай готов вас вытеснить с различных рынков», — отмечал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в комментарии нашему изданию.

Ну а пока «мировая экономическая война» не достигла своего апогея, градус антироссийской истерии, как артподготовка, набирает обороты. Ждет своего момента дело MH-17: судя по всему, окончательный вердикт следователей будет однозначным — Boeing сбила российская армия. Об этом говорит тот факт, что следователи спокойно принимают как истину в последней инстанции материалы, предоставленные СБУ , и игнорируют доводы российской стороны.

Дело Скрипаля показало, что подобные информационные поводы запад готов испекать как горячие пирожки. Чем закончится схватка за «Северный поток-2» станет ясно в самое ближайшее время, когда Дания и Швеция представят миру свои решения по трубопроводу. Тогда и станет ясно, чье влияние в Евросоюзе сильнее — американское или европейское.