Саакашвили приглашает на украинское сало и самогон

Судя по всему, последователи грузинского политика думают, что Саакашвили сильно голодает на чужбине, поэтому они привезли ему с Западной Украины сало, самогон, грибы и многое другое.

Фотографию с едой Саакашвили разместил на своей странице в Facebook.

«В кадр поместилась только часть, сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала», — цитирует Саакашвили портал Утро.ru.

Стоит отметить, что собутыльники уже отозвались, ведь украинское сало и самогон очень тяжело достать в Амстердаме

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