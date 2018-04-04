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Саакашвили приглашает на украинское сало и самогон
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Саакашвили приглашает на украинское сало и самогон 

Свободная пресса 35 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который вынужденно проживает в Голландии, получил от своих украинских соратников большую посылку с едой.
Судя по всему, последователи грузинского политика думают, что Саакашвили сильно голодает на чужбине, поэтому они привезли ему с Западной Украины сало, самогон, грибы и многое другое.
Фотографию с едой Саакашвили разместил на своей странице в Facebook.
«В кадр поместилась только часть, сейчас главное найти на все это амстердамских собутыльников и любителей сала», — цитирует Саакашвили портал Утро.ru.
Стоит отметить, что собутыльники уже отозвались, ведь украинское сало и самогон очень тяжело достать в Амстердаме.
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