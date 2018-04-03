Окружение Путина не поставили в известность о саммите по Донбассу 

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что он не слышал о саммите лидеров ФРГ, Франции и Украины по поводу размещения миротворцев на Донбассе. «Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения», — сказал Юрий Ушаков РИА «Новости». 2 апреля «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на свои источники в Киеве, что лидеры Германии, Франции и Украины планируют встретиться в немецком городе Ахене. Это может произойти в мае «на полях» традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого. Стороны собираются обсудить ситуацию на юго-востоке Украины и возможность размещения на Донбассе миротворцев ООН. Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко сказал изданию, что украинский лидер старается использовать все международные форматы, чтобы стабилизировать ситуации на Донбассе: «С учётом того, что уже через год, 31 марта 2019-го, состоятся выборы главы государства, для президента важно предъявить избирателям хоть какие-то конкретные результаты в деле примирения на юго-востоке страны». По данным «Коммерсанта», Москва не возражает против предстоящего саммита в Ахене. «Пусть собираются, — сказал источник в МИД РФ. — Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся». В сентябре 2017 году Sobesednik.ru писал, что Владимир Путин поручил МИД РФ внести в ООН резолюцию об отправке миротворческих сил ООН на Донбасс. По его словам, этот вопрос нельзя будет решить без прямого контакта с представителями самопровозглашённых республик — ДНР и ЛНР.