Кучма обсудил с главой делегации МККК гуманитарную ситуацию в Донбассе

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске в среду.

"Накануне заседания трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма принял председателя делегации Международного Комитета Красного Креста на Украине Алана Эшлимана. Во время встречи обсудили актуальные вопросы работы подгруппы по гуманитарным вопросам и работе МККК в Украине", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, стороны обсудили проведение аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской. Она добавила, что Кучма выразил обеспокоенность нарушением «пасхального» перемирия, которое вступило в силу тридцатого марта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.