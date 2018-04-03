Политолог назвал обращение Надежды Савченко к жителям Украины пиаром

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал публикацию в Facebook депутатом Верховной рады Надеждой Савченко сообщения под названием «Концепция изменения политической системы Украины», где указаны предложения по переменам в стране. «Надо сказать, что Надежда Савченко уже не первый раз озвучивает свою некую политическую программу, ранее она делала это на пресс-конференциях. Это делается для того, чтобы придать ей вид адекватного государственного политического деятеля, а не психопата с гранатой в Верховной раде. Понятно, что публикуя данные программные положения сейчас, Савченко пиарится, привлекает внимание к своей политической персоне. Она не скрывает своих президентских амбиций и представляет украинскому обществу те программные положения, с которыми собирается идти на выборы. У неё нет перспектив стать лидером на них, но она использует это как публичную площадку, в том числе для разобщения других политических сил на Украине », — отметил Мезюхо.

По словам эксперта, от Савченко следует ожидать дальнейших публикаций, где будут отражены остальные программные положения.

«Возможно, это будет в виде роликов, либо брошюр, но, очевидно, что она собирается принять активное участие в предстоящих выборах. Она будет «вкидывать» в украинское общество различного рода информацию и делать некие предложения по переустройству государства, политической системы. Конечно, она будет затрагивать вопросы местного самоуправления и обороноспособности», — заключил Мезюхо.

Ранее на странице Надежды Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО , в социальной сети Facebook появилось обращение к жителям Украины.

В тезисах указывается, что Украине необходимо провести перепись населения, ввести паспортизацию населённых пунктов, изменить избирательную систему и передать жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей.