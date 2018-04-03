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В США обвинили Россию в платном троллинге Украины
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В США обвинили Россию в платном троллинге Украины 

Национальная Служба Новостей 14 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Серия взломанных электронных писем, отправленных лицами, связанными с Кремлем, якобы показывает российский план сеять хаос и разногласия за границей, пишет Business Insider.
Электронные письма обсуждают найм толпы для митингов, хакеров и пропагандистов на Украине, на которую, утверждает американское издание, Россия напала в 2014 году.
Кремлевские сотрудники якобы обсуждали план «затроллить» оппонентов России, «демотивировать врагов» в соцсетях и собрать личную информацию об оппонентах на Украине.
Издание отмечает, что эксперты предупреждают о возможности использования Россией похожих тактик в Великобритании и в Европе.
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