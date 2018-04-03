В США обвинили Россию в платном троллинге Украины

Серия взломанных электронных писем, отправленных лицами, связанными с Кремлем, якобы показывает российский план сеять хаос и разногласия за границей, пишет Business Insider.

Электронные письма обсуждают найм толпы для митингов, хакеров и пропагандистов на Украине , на которую, утверждает американское издание, Россия напала в 2014 году.

Кремлевские сотрудники якобы обсуждали план «затроллить» оппонентов России, «демотивировать врагов» в соцсетях и собрать личную информацию об оппонентах на Украине.