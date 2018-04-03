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Эксперт: Запад, сотрудничая с Киевом, убедился, что «с такими друзьями врагов не надо»
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Эксперт: Запад, сотрудничая с Киевом, убедился, что «с такими друзьями врагов не надо» 

Свободная пресса 17 минут назад
Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло объяснил, почему на Западе перестали интересоваться ситуацией на Украине.
По его словам, Дело, конечно, не только в президенте Украины Петре Порошенко, а дело в полной деградации власти, разложении госаппарата и в запредельном уровне коррупции, которая съедает любые денежные вливания в нынешний режим.
«Западные страны, сталкиваясь с Украиной, считают ее совершеннейшей безнадегой. И только у США еще есть на нее какие-то, теперь уже весьма смутные, планы», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, вотума доверия у этой хунты не было никогда даже со стороны Запада, Запад «по малолетству» делал определенные ставки.
«Затем наступило вполне предсказуемое разочарование: Запад на конкретных примерах сотрудничества с киевским режимом убедился, что «с такими друзьями врагов не надо», — отметил он.
Читайте подробнее в материале «СП» «Порошенко остается президентом страны, которой нет».
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