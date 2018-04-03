Эксперт: Запад, сотрудничая с Киевом, убедился, что «с такими друзьями врагов не надо»

По его словам, Дело, конечно, не только в президенте Украины Петре Порошенко , а дело в полной деградации власти, разложении госаппарата и в запредельном уровне коррупции, которая съедает любые денежные вливания в нынешний режим.

«Западные страны, сталкиваясь с Украиной, считают ее совершеннейшей безнадегой. И только у США еще есть на нее какие-то, теперь уже весьма смутные, планы», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, вотума доверия у этой хунты не было никогда даже со стороны Запада, Запад «по малолетству» делал определенные ставки.

«Затем наступило вполне предсказуемое разочарование: Запад на конкретных примерах сотрудничества с киевским режимом убедился, что «с такими друзьями врагов не надо», — отметил он.

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