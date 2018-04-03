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Украинский железнодорожный оператор пожаловался на убытки из-за невозможности повысить тарифы
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Украинский железнодорожный оператор пожаловался на убытки из-за невозможности повысить тарифы 

RT на русском 1 час назад
Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») заявила, что она нарастила убытки, так как ей пришлось отложить запланированную индексацию тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте оператора.
Отмечается, что согласно финплану на 2018 год была предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров по внутреннему сообщению в 2018 году с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составит 12,4%.
Однако индексация была отложена, так как соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока ещё находится на рассмотрении в министерствах и ведомствах.
«Таким образом, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок, ведь уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов «Интерсити+» и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов «Интерсити» остается неизменным с 2012 года», — указывается в заявлении.
По подсчётам «Укрзализныци», в 2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении к уровню безубыточности тарифы на перевозки необходимо было бы поднять в 2 раза.
Ранее сообщалось, что в 2017 году поездки в Россию принесли компании «Украинские железные дороги» наибольшую прибыль в сравнении с другими направлениями.
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