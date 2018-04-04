Украину перекроят по типу Джамахирии

В частности, Савченко предложила провести перепись населения страны, ввести паспортизацию населенных пунктов, провести инвентаризацию всех природных ресурсов страны, внести изменения в избирательную систему, наделить граждан правом отзывать депутатов с должностей, выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов.

Кроме того, она предложила изменить конституционным путем административный строй страны, а также приступить к реформам судебной и правоохранительной систем.

«За 26 лет независимости Украины, в частности, в период с 1998-2018 годы, стало понятным, что данный административный и общественно-политический строй не является эффективным и удовлетворяющим национальные и исторические интересы и потребности украинского народа. Предлагается принципиально новая для Украины модель административного и общественно-политического устройства, основанную на экономическом принципе объединения общин, учитывая интересы и потребности украинского народа и нивелируя коррупционные составляющие при распределении национальных благ, прав и обязанностей между обществом и государством», — отметила Савченко.

«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — написала она.

На прошлой неделе Савченко опубликовала видеоролик, в котором заявила о готовности стать кандидатом на выборах президента Украины.

«Украинцы проигрывают страну политикам и олигархам. Чтобы сохранить страну, нужно найти мудрое решение, а действовать нужно на предупреждение. Я знаю, что делать. Придет время, и я пойду в президенты. Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!» — заявила она в этом ролике.

— Надежда Савченко, наверное, хотела бы стать президентом, и в нынешней ситуации она явно нуждается в общественном внимании, — считает политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин

— Но, думаю, выступить с подобной программой политических реформ она решила, в первую очередь для того, чтобы добиться изменения украинской властной системы, поскольку на собственном опыте могла убедиться, что в политическом пространстве Украины у независимых игроков, не связанных с крупными экономическими группами, нет никакого шанса получить доступ к государственному управлению.

«СП»: — Как бы вы оценили предлагаемые Савченко «изменения политической системы»? Реальны ли они?

— Предложения Савченко выгладят чрезвычайно наивными. Она явно плохо представляет, как работают политические институты и проходят избирательные кампании. Разумеется, не существует ни малейшего шанса на их реализацию. Но следует отметить, что в современной Украине нет политических сил, которые были бы готовы провести масштабные реформы судебной, избирательной и административной системы, позволяющие вывести их из-под контроля президентского окружения. Так что даже в том случае, если бы предложения Савченко были бы более реалистичными и продуманными, их судьба не изменилась бы.

«СП»: — Сама ли Савченко это писала? Насколько она вообще самостоятельная фигура? Или ее кто ведет?

— Вполне возможно, что Савченко кто-то помогал формулировать мысли, но, судя по тому, насколько оторваны от реальности ее предложения, она сама является их автором. Вполне возможно, что Савченко используют «втемную», подталкивая к выступлению с дискредитирующими ее заявлениями, которые помешали ей превратиться в одного из лидеров протестных настроений (такая возможность у нее была, но она, как представляется, теперь полностью утрачена). Но и в этом случае она, безусловно, верит в то, что говорит.

«СП»: — Прибавят ли подобные шаги ей политических очков?

— Нет, конечно. Благодаря информационной кампании, которая на протяжении длительного времени проводится медиа, подконтрольными президентской группировке, Савченко больше не воспринимается как серьезная политическая фигура.

«СП»: — Какова, по-вашему, будет дальнейшая ее судьба в политике? Удастся ли ей избежать срока и принять участие в грядущих избирательных кампаниях?

— Савченко нужно научиться заниматься политикой. Она не умеет договариваться с потенциальными союзниками, привлекать колеблющихся, объединять сторонников, заниматься информационной деятельностью, расставлять приоритеты. Но проблема не только в том, что она ничего не умеет. Как теперь ясно, она не желает учиться. Однако если ей повезет, она может сформировать вокруг себя относительно многочисленную политическую секту, у которой, впрочем, не будет электоральных перспектив на общенациональном уровне.

— Опубликованный документ носит программный характер, — уверен политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин.

— Это очередное заявление о ее серьезных политических амбициях, в том числе президентских. Текст, видимо, должен, с одной стороны, показать сторонникам, что она не сдается и нацелена на дальнейшую борьбу и подчеркнуть, что на компромиссы идти не собирается. С другой, — это вероятно, уже один из первых шагов в рамках построения стратегии защиты в суде.

«СП»: — На чью поддержку вообще рассчитывает Савченко? К кому она обращается?

— Насколько можно судить по ее поведению и выступлениям — и сразу после освобождения из российской тюрьмы, и недавним, она рассчитывает на самую широкую поддержку. После этого ареста к ней опять приковано внимание, поэтому интерес к ее инициативам значительно больше, чем могло бы быть до того.

СП»: — Насколько осуществимо то, что предлагает Савченко?

— Есть идеи, которые неоднократно звучали ранее от самых различных политических сил Например, предложения о выборности судей и о создании простого механизма отзыва депутатов кочуют из программы в программу не один год, и в принципе всегда находят отклик у людей. Аналогично с пунктом о проведении переписи населения. Проблема депопуляции Украины беспокоит многих, да и безотносительно этого, очередную перепись уже, действительно, давным-давно пора провести. Но есть и куда более экзотические и, мягко говоря, неоднозначные предложения, такие как отказ от областей и районов и введение вместо них общин — новых административных единиц — подчиненных центру. По сути, создание такой себе «Джамахирии-лайт».

«СП»: — Насколько реально подобные выступления поднимают ее рейтинг?

— На этот вопрос можно уверенно ответить, если появятся соответствующие социологические исследования. Но, думаю, публикация программы как-то принципиально не скажется на ее рейтинге.

«СП»: — Политическая карьера Савченко продолжится, если она будет осуждена?

— На мой взгляд, политическая карьера Савченко только начинается, вне зависимости от того получит она срок или нет. Если даже она будет осуждена сейчас, то в будущем может получить помилование и полную реабилитацию после того, как власть в Киеве сменится. Так что, скорее всего, еще поучаствует в выборах, если, конечно, сама не передумает политикой заниматься.

«СП»: — Будет ли она выступать сама по себе или в союзе с кем-то?

— В союзе с Рубаном выступала уже. Так что вполне можно себе представить такой политический альянс. Ну а с учетом того, что для Украины характерны весьма странные политические конфигурации, то это может быть весьма неординарный союз. В то же время неудачный пример Юлии Тимошенко , которая попробовала кооптировать Савченко в свою политсилу, многих будет отталкивать от нее куда сильнее, чем тот факт, что ей инкриминируют очень серьезные преступления.

Новости Украины: Украинский авиационный концерн «Антонов» находится на грани краха