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Эксперт объяснил, почему Канада не предоставляет Украине безвиз
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Эксперт объяснил, почему Канада не предоставляет Украине безвиз 

Свободная пресса 42 минуты назад
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько объяснил, почему власти Канады не собираются предоставлять Украине безвизовый режим и снабжать ее оружием безвозмездно.
По его словам, объяснить это можно только рациональным мышлением.
«Если Канада предоставит Украине безвизовый режим, то тогда громадяне массово рванут в Канаду и останутся там в качестве нелегальных мигрантов. И выгнать их будет, если не очень сложно технически, то очень затратно с финансовой точки зрения», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, канадский истеблишмент очень четко осознает, что предоставлять безвиз нерационально, поэтому граждане Украины и не допускаются к свободному въезду на территорию Канады, несмотря на все эти разговоры о поддержке и то, что там очень много представителей украинской общины, в том числе и в верхних этажах власти.
Читайте подробнее в материале «СП» «Канада пiдманула Украину: Безвиза нэма, а за винтовки гроши просят».
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