Эксперт объяснил, почему Канада не предоставляет Украине безвиз

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько объяснил, почему власти Канады не собираются предоставлять Украине безвизовый режим и снабжать ее оружием безвозмездно.

По его словам, объяснить это можно только рациональным мышлением.

«Если Канада предоставит Украине безвизовый режим, то тогда громадяне массово рванут в Канаду и останутся там в качестве нелегальных мигрантов. И выгнать их будет, если не очень сложно технически, то очень затратно с финансовой точки зрения», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, канадский истеблишмент очень четко осознает, что предоставлять безвиз нерационально, поэтому граждане Украины и не допускаются к свободному въезду на территорию Канады, несмотря на все эти разговоры о поддержке и то, что там очень много представителей украинской общины, в том числе и в верхних этажах власти.

Читайте подробнее в материале «СП» «Канада пiдманула Украину: Безвиза нэма, а за винтовки гроши просят».