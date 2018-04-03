Жители Украины отпраздновали Вербное воскресенье

Киев, 2 апреля / Синьхуа / — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.

Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.

В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.