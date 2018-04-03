Ещё
Жители Украины отпраздновали Вербное воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Украины отпраздновали Вербное воскресенье 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — 1 апреля православные и греко-католики Украины праздновали Вербное воскресенье. Многие киевляне утром посетили церковь и освятили веточки вербы.
В народе считается, что ветки вербы защищают дом от пожаров и наводнений, а его хозяев — от болезней, бедности и невзгод.
ИА Синьхуа: последние новости
Минобороны: Украина -- один из мировых лидеров по уровню минного загрязнения China Harbour Engineering company проведет дноуглубительные работы в украинском порту "Черноморск" В Украине запустили связь 4G
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев166
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»77
«Русские заплатят»14
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России562
Кисляк оценил вероятность войны между РФ и США4
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение