В интернете появилось видео, снятое на борту судна «Норд»

В интернете появилась видеозапись, сделанная на борту крымского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками. Ролик опубликовал телеканал RT

Видео продемонстрировал адвокат матросов из экипажа судна Дмитрий Щербина

Автор ролика отметил, что судно может находиться в автономном плавании только три дня. По его словам, условия жизни моряков постоянно ухудшаются, им приходится находиться в тесноте и при недостаточном освещении.

Рыболовецкое судно «Норд» из Крыма в Азовском море 25 марта задержали сотрудники погранслужбы Украины . На борту находятся десять членов экипажа, все они имеют российские паспорта, полученные в Керчи

Судно отконвоировали в порт Бердянска , оно арестовано. Морякам запрещено покидать борт, к ним не пускают российского консула.