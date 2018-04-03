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Пограничники предложили свободу морякам «Норда», признающим себя украинцами
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Пограничники предложили свободу морякам «Норда», признающим себя украинцами 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбина заявил, что украинские пограничники, арестовавшие судно, пообещали отпустить задержанных моряков, если они предоставят украинские паспорта, передает RT.
«Они говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили», — рассказал Горбина, добавив, что все члены команды отказались попросить родственников привезти паспорта.
По его словам, пограничники ссылались на недавно принятый на Украине закон, согласно которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы.
Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно «Норд» под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа.
Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.
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