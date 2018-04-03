Голодомор — политическое оружие Сталина

В своей новой книге историк с мировым именем Энн Эпплбаум (Anne Applebaum) рассказывает душераздирающую историю голода, который Иосиф Сталин целенаправленно устроил на Украине в 1931-34 годах. Погибло четыре миллиона украинцев. Катастрофу долго замалчивали, но теперь она стала достоянием общественности.

Энн Эпплбаум по праву считается одним из ведущих знатоков истории. Ее комментарии и колонки публикуют газеты по всему миру, включая «Юлландс-Постен». Своими книгами о лагерной империи Сталина и «железном занавесе» времен холодной войны эта американка завоевала высочайшее место на историческом олимпе.

Ее новая книга вышла совсем недавно, но уже нашумела по всему миру. «Красный голод», недавно появившийся в датском переводе — жуткое повествование о голоде, разразившемся на Украине в 1930-х годах. Нет никаких сомнений в том, что это было не что иное, как политическое оружие Сталина, которым он собирался сломить хребет украинскому национальному движению и навязать свободолюбивым украинцам советский режим.

Всего организованный им голод унес жизни пяти миллионов человек, из них — четырех миллионов украинцев. Книга требует от читателя поистине нечеловеческих усилий: волосы встают дыбом, когда читаешь о том, к каким невероятным жертвам в украинских деревнях привела эта политика, задуманная с ледяной жестокостью.

Мемориал жертвам Голодомора в Киеве

Голодомор как таковой западным историкам знаком, несмотря на то, что в советское время предпринимались попытки приуменьшить его масштабы — эти попытки Россия не оставляет и поныне. Лишь с открытием архивов после распада Советского Союза Энн Эпплбаум удалось рассказать об этих леденящих кровь событиях в их полном объеме.

Эпплбаум подчеркивает, что писала эту книгу главным образом как историк, а не как публицист. По ее словам, ей бы не хотелось встревать в бесконечную дискуссию о том, куда движется нынешняя Россия под властью самодержца Владимира Путина

«Это не антироссийская книга. Речь в ней идет о преступлениях советского режима. И несмотря на то, что Путин считает современную Россию продолжательницей советской империи и полагает, что развал Советского Союза был одной из крупнейших катастроф XX столетия, мне думается, что эти вещи все же стоит разделять», — заявила Энн Эпплбаум на презентации своей книги, состоявшейся в рамках Дней истории в копенгагенском Экснехаллене.

Эхо Голодомора в наши дни Голодомор играет определяющую роль для понимания сегодняшних событий на Украине и в Крыму . Его значение в сознании современных русских и украинцев огромно и обусловливает как их идентичность, так и отношение к советской истории и общему прошлому. Во многом он даже предопределяет взгляд современной России на Украину, говорит Эпплбаум.

Она подчеркивает тот жуткий факт, что Голодомор был не ужасной случайностью, а сознательной политикой.

«В начале 30-х во многих частях Советского Союза разразился страшный голод как следствие коллективизации. Сталин вынуждал крестьян отказываться от земли, скота и имущества в пользу государства. Повсеместно, в том числе на Украине, возникало вооруженное сопротивление, что, в конечном счете, привело к нехватке продовольствия и голоду. В 1932 Сталин принял решение действовать решительно, сорвав аплодисменты Политбюро. Посланные на Украину активисты ходили от избы к избе и отбирали любые съестные припасы. Деревни оцепляли вооруженной охраной, и бежать крестьянам было некуда. Это была целенаправленная стратегия. Это знал Сталин, знало это и руководство компартии. За Голодомором последовали массовые аресты простых людей, крестьян, художников и интеллигенции», — рассказывает Эпплбаум.

«Юлландс-Постен»: Но, к примеру, приказ Гитлера о Холокосте, массовом уничтожении евреев, так и не был найден. Отдавал ли подобный приказ Сталин?

— Об организации голода не существует ни единого письменного приказа. И все же Украина в те годы была в центре внимания кремлевской политики. Сталин часто говорил и писал о своих опасениях, что украинские крестьяне и интеллигенция поднимут новое вооруженное восстание против большевиков — чему уже был пример сразу после революции 1917 года. Во время гражданской войны 1918 года Сталин находился на Украине, и развернувшаяся там борьба произвела на него впечатление. Голод должен был силой влить украинцев в советские ряды.

Поставить Украину на место

И этот замысел сработал, говорит Энн Эпплбаум. Как угроза советской государственности Украина существовать перестала. Затем началась беспринципная кампания-прикрытие. На замалчивание правды о Голодоморе были брошены огромные силы. Кроме того, многие представители Запада, включая известных корреспондентов в Москве , добровольно выгораживали Советский Союз.

— Одно только это доказывает, что все было подстроено. Голод в Советском Союзе случался и раньше, но всякий раз руководство страны просило о помощи извне. На этот же раз за международной помощью не обращались. Напротив, голод всячески пытались замолчать. В перепись населения погибших от голода попросту не включили. А статистиков, знавших об истинном положении вещей, — расстреляли.

— А Запад делал вид, что ничего не происходит?

— Да, многие считали, что раз сам Сталин сказал то-то и то-то, значит это все правда. Были, конечно, дипломаты, священники и журналисты, которые знали о голоде и пытались рассказать о нем Западу. Но были и те, кто напрочь все отрицал, как, например, известный корреспондент « Нью-Йорк таймс » (New York Times) Уолтер Дюранти (Walter Duranty). Он был близок лично к Сталину и не хотел рисковать своим положением, поэтому много лет писал о разного рода успехах Советского Союза. Иными словами, это были тогдашние «фейковые новости».

На тот момент самому Западу было невыгодно досаждать Советскому Союзу чрезмерной критикой. В 1933 году к власти пришел Гитлер. Поэтому многие считали, что расположение Москвы еще может пригодится. В это время США только завязали дипломатические отношения с СССР. Да и британские дипломаты советовали не дразнить Сталина понапрасну. СССР ведь так далеко, проще попросту отвернуться. Британская газета «Гардиан» (The Guardian) всю критику Сталина из репортажей с Украины предпочла вырезать.

Сталин и Гитлер

Сравнения между Голодомором и Холокостом напрашиваются сами собой. Гитлер и Сталин были современниками и заклятыми врагами, и оба они уничтожили старые представлениями о том, что можно делать с другими людьми ради идеи. Гитлер уничтожал расы, Сталин — классы.

«Очень полезно сравнить эти два случая геноцида. Так логика тоталитарного государства становится понятнее. Главное только не устраивать между ними соревнования, что было ужаснее. У них поистине много общего. И ни тот, ни другой попросту не мог быть воплощен без поддержки масс. Оба режима замышляли массовое уничтожение и вели демонизацию определенных групп населения, одни — евреев, другие — кулаков. Эти категории граждан даже за людей не считались, из них делали паразитов, подлежащих уничтожению».

Голод на Украине в 1932 году

Сейчас Голодомор на одной ступени с Холокостом не стоит. О нем не так наслышаны, да и далеко не все признают, что он проводился столь же целенаправленно. Украина ведь дальше, чем Германия . Холокост гораздо лучше документирован: существуют фотографии, лагеря смерти и личные воспоминания бывших узников. Кроме того, СССР участвовал в антигитлеровской коалиции. Если бы мы слишком нажимали на украинский вопрос, это бы уничтожило образ Второй мировой как «справедливой» войны со злом.

Левое крыло на Западе слепо верило Сталину, помогая тем самым сглаживать факты, считает Эпплбаум. Так называемыми попутчики были не более чем «полезными идиотами» Сталина. Первые квалифицированные попытки описать масштабы голода на Украине были предприняты лишь 30 лет тому назад американским историком Робертом Конквестом (Robert Conquest). Но даже его книга подняла шумиху и подверглась широкой критике, в том числе и на Западе, якобы за «манипуляцию» и распространение «нацистской пропаганды». Из Конквеста сделали апологета холодной войны. Но это было тогда. Сейчас все по-другому, считает Энн Эпплбаум.

Западные коммунисты помогали Сталину

«Долгие годы западные левые врали во имя Сталина и советской системы. Своим нежеланием открыто критиковать СССР они защищали социалистический проект как таковой и лично Сталина, хотя сам он уже давно был мертв. И все же после падения Берлинской стены утекло много воды. Я полагала, что моя книга вызовет бурю негодования в левых кругах на Западе. Но этого не произошло. Слишком многое об истинных намерениях Советского Союза уже известно, чтобы защищать его столь же пылко, как тогда. Раньше взгляд на СССР определялся внутриполитическими дебатами. Правые и буржуазные силы с радостью вспоминали злодеяния Сталина. На левом же фланге охотнее говорили об общественных достижениях социализма или рейгановской торговле оружием.

Когда я только училась в университете, советская история была очень политизирована. Левые силы не хотели признавать всю правду. Сейчас многое изменилось. Можно быть каким угодно леваком и все равно критиковать коммунизм советского образца. В наши дни большинство видит некую общность между фашизмом и коммунизмом. Раньше же эти параллели проводить было сложнее».

Энн Эпплбаум считает, что тема Голодомора во многом определяет взаимоотношения России и Украины. Память о Голодоморе, которую выжившие пронесли сквозь поколения вопреки всяким попыткам советской власти эту тему замолчать, в наши дни является важной составляющей украинского самосознания. Для многих украинцев Голодомор имеет такой же мифологический статус, как государство Израиль для многих евреев, говорит она.

Украина как колония России

"Россия никогда не воспринимала Украину как самостоятельное государство. Для России Украина — что-то вроде колонии. Путин и сам это так или иначе признавал. В России тема Голодомора была открыта для изучения в 1990-х и 2000-х. Но сейчас на нее снова наложен запрет. С началом военных действий на востоке Украины мы снова вернулись на исходную точку, когда голод либо оспаривается, либо отрицается как таковой.

Для украинцев Голодомор стал атакой на их мечту о независимости. Поэтому он легко вписывается в современный контекст на фоне российский поддержки сепаратистов на востоке Украины и российской аннексии Крыма в 2014 году. В современной России сама легитимность украинского государства все еще под сомнением.

То есть Путин смотрит на Украину так же, как Сталин, или все же по-другому?

«Для Сталина Украина была проблемой. Угрозой власти Кремля. Путин смотрит на вещи с того же угла: Украина должна оставаться российской колонией. Любая попытка Украины создать альтернативную идеологию — и представить страну как демократическое, процветающее общество, интегрированное в западный мир — потенциальная угроза для него самого и его власти в России. Он боится, что Украина, двигаясь в демократическом направлении, подорвет основу его личной власти. Восстание на Майдане в 2013 году стало для Путина сущим кошмаром: поднялась молодежь, ищущая свободы, демократии и сотрудничества с Западом. Всего этого Путин боится. Если у Украины все получится, она превратится в идеологическую угрозу путинской России.