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Минобороны: Украина — один из мировых лидеров по уровню минного загрязнения
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Минобороны: Украина — один из мировых лидеров по уровню минного загрязнения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 2 апреля /Синьхуа/ — Украина входит в число мировых лидеров по уровню загрязненности территории взрывоопасными предметами. Об этом заявили сегодня в министерстве обороны страны.
По данным ведомства, в настоящий момент из-за военного конфликта в Донбассе в разминировании нуждаются районы общей площадью порядка 16 тыс. кв. км — 7 тыс. кв. км на подконтрольной Киеву территории и еще 9 тыс. кв. км в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
В Минобороны также отметили, что в период с 14 апреля 2014 года по 15 августа прошлого года в результате подрыва на снарядах погибли или пострадали не менее 2558 гражданских лиц, в том числе 242 ребенка. —0—
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