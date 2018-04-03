Минобороны: Украина — один из мировых лидеров по уровню минного загрязнения

Киев, 2 апреля / Синьхуа / — Украина входит в число мировых лидеров по уровню загрязненности территории взрывоопасными предметами. Об этом заявили сегодня в министерстве обороны страны.

По данным ведомства, в настоящий момент из-за военного конфликта в Донбассе в разминировании нуждаются районы общей площадью порядка 16 тыс. кв. км — 7 тыс. кв. км на подконтрольной Киеву территории и еще 9 тыс. кв. км в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

В Минобороны также отметили, что в период с 14 апреля 2014 года по 15 августа прошлого года в результате подрыва на снарядах погибли или пострадали не менее 2558 гражданских лиц, в том числе 242 ребенка. —0—