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Фейковый эксперт Пентагона по России приобрел авторитет на Украине
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Фейковый эксперт Пентагона по России приобрел авторитет на Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Старший аналитик Пентагона США по России Девид Джуберг, которого часто цитировали украинские СМИ и российские оппозиционеры, оказался вымышленным персонажем. Об этом рассказывает портал Bellingcat.
Весной 2015 года в соцсетях появилась страница некоего подполковника армии США и специалиста по проблемам России и Украины Девида Джуберга. В апреле следующего года его начал цитировать как авторитетного эксперта один из украинских новостных сайтов.
Профиль Джуберга в LinkedIn создавал ощущение достоверности. Он был «связан» с различными хорошо известными экспертами по России, в том числе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, американским экспертом по России и историком Девидом Саттером, выдающимся кремлинологом Марком Галеотти, журналистом Agence France-Presse Дмитрием Заксом и многими другими.
Джуберг рассказывал своим читателям о «кремлевской пропаганде». Его активно цитировали различные российские оппозиционеры, включая бывшего депутата Госдумы Константина Борового.
Вскоре пользователи интернета выяснили, что фотография Джуберта является подделкой, на самом деле на ней изображен житель американского Техаса Стив Ферро.
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