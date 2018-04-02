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В Киеве резко участилось появление аутистов
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В Киеве резко участилось появление аутистов 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Украинские власти сообщили о резком росте появления детей с диагнозом аутизм в столице страны за последние годы.
«В Киеве заболеваемость аутизмом за последние восемь лет выросла в 4,5 раза. Сегодня в столице проживает более 1 тыс. человек с расстройствами спектра аутизма», — сообщает пресс-служба киевской администрации.
Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
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