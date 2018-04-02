Ещё
«Мы ничего не боимся»: крымчане отреагировали на угрозу расторжения «Большого договора» — видеоопрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы ничего не боимся»: крымчане отреагировали на угрозу расторжения «Большого договора» — видеоопрос 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Видео опроса размещено на YouTube-канале издания.
«Украинцам никакие внешние раздражители не помешают ездить в Крым. Они его любили, любят и будут любить независимо от каких-либо договоров», — отметила одна из крымчанок.
Еще один крымчанин заявил, что жители полуострова не опасаются, что украинцы не будут приезжать в Крым.
«Мы ничего не боимся, вообще», — подчеркнул мужчина.
При этом часть опрошенных подчеркнула, что простые люди на Украине в этой ситуации ни при чем.
Впрочем, некоторые крымчане указывали, что если украинцы будут меньше приезжать в Крым отдыхать — это их проблемы.
«Будет вполне хватать туристов из России и Белоруссии», — рассказал один из опрошенных.
В целом крымчане отмечают, что в Крыму у многих украинцев есть родственники, так что киевские политики не помешают жителям Украины посещать полуостров.
Украина.ру: последние новости
«КоммерсантЪ»: Саммит по Донбассу проведут без России Мечты о Великой Кубанской Украине Порошенко призвал украинских военных не жалеть патронов во время перемирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложение Трампа Путину и другие события дня56
Грузия даже не смотрит в сторону России284
Саммит по Донбассу может пройти без России72
Москву заподозрили в «захвате» линий связи601
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»53
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение