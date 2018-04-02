«Мы ничего не боимся»: крымчане отреагировали на угрозу расторжения «Большого договора» — видеоопрос

Видео опроса размещено на YouTube-канале издания.

«Украинцам никакие внешние раздражители не помешают ездить в Крым . Они его любили, любят и будут любить независимо от каких-либо договоров», — отметила одна из крымчанок.

Еще один крымчанин заявил, что жители полуострова не опасаются, что украинцы не будут приезжать в Крым.

«Мы ничего не боимся, вообще», — подчеркнул мужчина.

При этом часть опрошенных подчеркнула, что простые люди на Украине в этой ситуации ни при чем.

Впрочем, некоторые крымчане указывали, что если украинцы будут меньше приезжать в Крым отдыхать — это их проблемы.

«Будет вполне хватать туристов из России Белоруссии », — рассказал один из опрошенных.

В целом крымчане отмечают, что в Крыму у многих украинцев есть родственники, так что киевские политики не помешают жителям Украины посещать полуостров.