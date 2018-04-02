На Украине запретили вылов рыбы

В оставшихся областях запрет введут через несколько дней, сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства Украины

«В Черниговской области запрет начнется с 6 апреля. В Николаевской области — с 5 апреля. В Закарпатской области запрет стартовал еще 31 марта. Сроки запрета отличаются в зависимости от областей и водоемов. В Одесской области с 7 апреля на время нереста также установлен запрет относительно специализированного вылова сельди на отдельных участках Дуная», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 апреля в 15 областях установлен запрет на вылов раков.

В Черном море введен запрет на вылов отдельных видов рыб. До 30 апреля нельзя ловить камбалу-глоссу, а с 1 мая будет запрещен вылов бычка и камбалы-калкана.

На Украине каждый год в весенне-летний период правоохранители проводят профилактические мероприятия направленные на предотвращение совершения правонарушений на водных объектах в период нерестового запрета.