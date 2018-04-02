В Верховной Раде захотели дать отпор «польским негодяям»

«Я на 100 процентов за красно-черный флаг, за священный флаг борьбы, за флаг УПА и за то, чтобы дать достойный отпор тем польским негодяям, которые топтали этот флаг, издеваясь над нами и нашим достоинством. Я за то, чтобы он был на уровне с государственным, и чтобы был в каждом городе на центральных площадях», — сказал Тимошенко.

Сам депутат пообещал, что проголосует за принятие законопроекта. «Это непростой вопрос, но после того, как нам столько раз поляки плевали в рожу, сколько подлостей против нас сделали, то я меньше всего переживаю тем, что какие-то поляки будут думать», — указал он.