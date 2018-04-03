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Верховный суд Украины отказал Саакашвили в дополнительной защите
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Верховный суд Украины отказал Саакашвили в дополнительной защите 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Верховный суд Украины отказал экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. После этого защита обратилась с жалобой в высшую судебную инстанцию Украины.
"Кассационную жалобу Саакашвили… отклонил, ее рассмотрели без вызова адвокатов, нарушая право на защиту Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении.
При этом в партии сообщили, что защита Саакашвили намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушений прав политика.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
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