Верховный суд Украины отказал Саакашвили в дополнительной защите

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции. После этого защита обратилась с жалобой в высшую судебную инстанцию Украины.

"Кассационную жалобу Саакашвили… отклонил, ее рассмотрели без вызова адвокатов, нарушая право на защиту Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении.

При этом в партии сообщили, что защита Саакашвили намерена обратиться в Европейский суд по правам человека из-за нарушений прав политика.