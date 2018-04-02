В львовском суде обжаловали депортацию Саакашвили

«Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины Михаила Саакашвили от 13 февраля 2018 года», — приводит агентство слова адвоката политика Руслана Чернолуцкого.

Решение о запрете М. Саакашвили въезда на территорию Украины на 3 года было принято 13 февраля 2018 года начальником отдела по работе с иностранцами и административного производства штаба Мостиского пограничного отряда.

Адвокаты Саакашвили считают, что данное постановление принято с нарушениями инструкции и нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.

Как известно, 12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане «Сулугуни» в центре Киева недалеко от офиса своей партии «Рух новых сил», после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу