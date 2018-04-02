Украина изъяла паспорта у российских моряков

У арестованного на Украине экипажа рыболовецкого судна «Норд» власти отобрали российские паспорта. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева. Судно доставлено в Бердянск . Пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа как граждан Украины.

По словам Шевелевой, у моряков уже наблюдаются проблемы со здоровьем, к некоторым выезжала скорая помощь.

Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России , было задержано в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они имели при себе российские паспорта, выданные в Керчи . На судно наложен арест.