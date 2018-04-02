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Украина изъяла паспорта у российских моряков
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Украина изъяла паспорта у российских моряков 

BFM.RU 17 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
У арестованного на Украине экипажа рыболовецкого судна «Норд» власти отобрали российские паспорта. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева. Судно доставлено в Бердянск. Пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа как граждан Украины.
По словам Шевелевой, у моряков уже наблюдаются проблемы со здоровьем, к некоторым выезжала скорая помощь.
Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России, было задержано в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они имели при себе российские паспорта, выданные в Керчи. На судно наложен арест.
Капитану судна украинские власти предъявили подозрение в «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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