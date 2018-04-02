В логове врага. Как живется украинским дипломатам в России после массовой высылки

Из Украины высланы 13 российских дипломатов. Столько же украинских диппредставителей отправила домой Москва

Правда, процессу высылки именно украинцев Кремль уделил особое внимание, традиционно прибегая к шантажу в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, говорится в сюжете ТСН. Тиждень.

На этой неделе в здании российского МИД вызвали послов 23 стран, которым вручили стандартные ноты протеста и поименные списки дипломатов, которых РФ объявила персонами нон грата. Самый длинный список среди европейцев из 13 человек вынес представитель Украины.

Украине посвятили отдельное заявление с традиционными угрозами. На дипломатическом языке это звучит как осложнение переговоров относительно оккупированного Донбасса. «Срежиссированные действия Киева с западными странами, включая Францию Германию , создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса в Украине, в том числе в рамках „нормандского формата“, — заявили в ведомстве во главе с Сергеем Лавровым

Украинцам дали 48 часов на сборы. Сейчас известно, что все дипломаты уже находятся на территории Украины. Государственную границу они пересекали автомобилями. В общем это были шестеро дипломатов из посольства, пятеро из Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону и еще двое из Генконсульства в Санкт-Петербурге . Консулов в Екатеринбурге Новосибирске , россияне решили не трогать. Это бы означало автоматическое их закрытие, потому что там работает по два-три дипломата.

Посольство Украины в России охраняют извне российская полиция , а изнутри — украинские пограничники. Посольство Украины занимает едва не целый квартал, где есть отдельное здание консульского отдела, здание посольства, гостиница при посольстве (когда-то здесь размещалось постоянное представительство отдельного члена ООН — Украинской Советской Социалистической Республики).

До захвата Крыма и войны на Донбассе это была самая большая дипломатическая миссия Украины за границей, где работали полторы сотни человек, а делегации из Киева прибывали ежедневно. После российского вторжения персонал сократили более чем втрое. Посол Украины отозван еще в марте 2014 года. Теперь здесь есть только Временный поверенный и чуть больше двадцати дипломатов. В Посольстве отказались давать любые комментарии.

»Закончился у меня загранпаспорт украинский — решила сделать новый. Процедура несложная. Очереди, конечно, и погода подвели. У меня маленький ребенок, я не могла с ним выехать в Украину, в садик не ходит, не с кем оставить. Очень важно, чтобы здесь были представители Украины», — считает Яна Писаренко, гражданка Украины из Дружковки

Каждый день новенький биометрический загранпаспорт Украины в Москве оформляет 30-40 человек. Сюда приходят иностранцы для получения визы. «Я работаю в России, у меня есть друг и я пытаюсь посетить Украину. Я хочу узнать, что с моей визой: готова ли она. Это моя третья попытка. Виза стоит 3800 рублей. Я уже трижды платила. Мать моего друга прислала мне приглашение в Украину», — рассказала Шерин, гражданка Филиппин

Самый чувствительный ответный удар Россия нанесла именно по консульству в Ростове-на-Дону, где проходит много судов над украинскими политическими заключенными. Из Посольства россияне выслали преимущественно офицеров безопасности, но упоминание об их работе все равно останется в виде колючей проволоки над забором, который натянули непосредственно перед этой дипломатической войной.