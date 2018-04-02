Ещё
Саммит по Донбассу может пройти без России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: саммит по Донбассу может пройти без России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
Саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе ФРГ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве.
Как отмечает издание, фактически речь идет о встрече в "нормандском формате" за исключением России. По словам источника, близкого к администрации президента Украины, "подготовительная работа" к трехстороннему саммиту должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко 10 апреля, где состоятся его переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
>> «Сначала входят миротворцы, а потом зачищаем Донбасс»
Однако источник в МИД России заявил, что Москва ничего против подобного рода встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается в Совбезе ООН.
Получить оперативный комментарий в Елисейском дворце и ведомстве федерального канцлера ФРГ изданию не удалось.
Газета.Ru: последние новости
Прокуратура Украины предъявила подозрение капитану крымского судна "Норд" Представившийся курсантом ФСБ человек попросил убежища на Украине Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложение Трампа Путину и другие события дня56
Грузия даже не смотрит в сторону России279
Москву заподозрили в «захвате» линий связи601
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»53
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями109
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение