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Летный сертификат «Псковавиа» приостановлен 

Деловая газета «Взгляд» 4 апреля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приостановило летный сертификат авиакомпании «Псковавиа», сообщил гендиректор авиакомпании Виктор Мартыненко.
«Сейчас сертификат приостановлен по нашей инициативе, но не аннулирован. Мы так же продолжаем работать, просто решили устранить замечание, которое есть со стороны Росавиации. Нам нужно, чтобы появилось в сертификате еще одно воздушное судно Ан-24. Физически оно у нас есть, но мы должны продлить его эксплуатационный срок службы через ГП «Антонов», через Украину», — передает ТАСС слова Мартыненко.
Он отметил, что все ограничения по летному сертификату будут сняты через месяц.
«Сроки зависят от скорости согласования с Украиной, от приезда специалистов украинских. Месяц, наверное, на это понадобится. Мы, по крайней мере, себе такие сроки поставили, дальше снимается ограничение», — заявил гендиректор авиакомпании.
Согласно требованиям Росавиации, в летном парке «Псковавиа» должно быть минимум три действующих самолета одного типа.
Напомним, в сентябре 2016 года самолет Ан-24 авиакомпании «Псковавиа» в Пскове выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, на борту находилось 29 человек, никто не пострадал.
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