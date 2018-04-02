Украинская погранслужба отчиталась о своих потерях в Донбассе

Об этом сообщил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Стоит отметить, что снижения напряжения в регионе не происходит. Продолжаются обстрелы позиций, в том числе и пограничников. В прошлом году было зафиксировано 50 таких фактов. С начала войны пропавшими без вести считаются пять пограничников. К сожалению, мы не можем утверждать, живы они или нет, но до того момента, пока не будет четкого понимания, надежда жива и мы будем считать их без вести пропавшими. На сегодня у нас 70 погибших, 429 раненых», — рассказал Цигикал.