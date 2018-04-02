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Украинская погранслужба отчиталась о своих потерях в Донбассе
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Украинская погранслужба отчиталась о своих потерях в Донбассе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью телеканалу «112 Украина».
«Стоит отметить, что снижения напряжения в регионе не происходит. Продолжаются обстрелы позиций, в том числе и пограничников. В прошлом году было зафиксировано 50 таких фактов. С начала войны пропавшими без вести считаются пять пограничников. К сожалению, мы не можем утверждать, живы они или нет, но до того момента, пока не будет четкого понимания, надежда жива и мы будем считать их без вести пропавшими. На сегодня у нас 70 погибших, 429 раненых», — рассказал Цигикал.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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