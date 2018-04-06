Ещё
В ДНР сообщили о гибели одного человека и семи раненных за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У Дурова нашли британское гражданство
У Дурова нашли британское гражданство

В ДНР сообщили о гибели одного человека и семи раненных за неделю 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Один человек погиб, семь получили ранения в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувшей недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 30 марта по 5 апреля на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь человек, из которых шесть военнослужащие республики… Погиб один военнослужащий республики", — заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного по правам человека добавили, что с начала года на территории ДНР в результате ведения боевых действий погибли 33 человек, среди которых два мирных жителя. Ранения получили 54 человека, 43 из которых ополченцы. Всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4,6 тысячи человек, в том числе 76 детей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
РИА Новости: последние новости
Политолог: внешняя политика Украины противоречива и непредсказуема "Удар ниже пояса": на Украине возмутились писанками к Пасхе с матрешками Капитан судна "Норд" находится в СБУ
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам59
Путин уволил одиннадцать генералов265
США ввели санкции против российских бизнесменов335
На Украине угрожают взорвать Крымский мост357
Малышева оправдалась за скандал с собаками653
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение