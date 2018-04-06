В ДНР сообщили о гибели одного человека и семи раненных за неделю

ДОНЕЦК , 6 апр — РИА Новости . Один человек погиб, семь получили ранения в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувшей недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 30 марта по 5 апреля на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили семь человек, из которых шесть военнослужащие республики… Погиб один военнослужащий республики", — заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного по правам человека добавили, что с начала года на территории ДНР в результате ведения боевых действий погибли 33 человек, среди которых два мирных жителя. Ранения получили 54 человека, 43 из которых ополченцы. Всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4,6 тысячи человек, в том числе 76 детей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.