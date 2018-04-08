Силовики за сутки 19 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 8 апр — РИА Новости . Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 60 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"Горловское направление: минометы 120 мм — четыре мины; донецкое направление: минометы 120 мм — семь мин, 82 мм — десять мин; мариупольское направление: минометы 120 мм — 33 мины, 82 мм — пять мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 266 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.