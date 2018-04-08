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Силовики за сутки 19 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
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Силовики за сутки 19 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 8 апреля 2018
ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 60 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Горловское направление: минометы 120 мм — четыре мины; донецкое направление: минометы 120 мм — семь мин, 82 мм — десять мин; мариупольское направление: минометы 120 мм — 33 мины, 82 мм — пять мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 266 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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