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Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По данным ведомства, силовики выпустили по территории ДНР 11 мин, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Мариупольское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров — пять мин, 82 миллиметра — шесть мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 303 единицы", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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